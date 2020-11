On sent une histoire, un lieu, une manière « d’être au monde » dans ce rouge authentique qui, bien que ne possédant pas l’élégance des plus grands, trouve à raconter le goût par l’entremise d’une culture riche et nuancée. Le fruité y est soutenu, structuré par des tanins abondants et épicés, généreux de sève. Mets syriens ou libanais. (5) ©

Moins de 16$ ★★ 1/2 Les Brétèches de Kefraya 2018, Vallée de la Bekaa, Liban (14,40 $ – 443317)