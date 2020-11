Vous n’avez pas le cœur à la morsure tendre d’un sangiovese ? Passez à l’envoûtement plus velours du tempranillo avec cette cuvée qui en résume la portée. Le tanin savoureux y est mûr et poli de relief, avec ce qu’il faut de chair et de présence, en milieu comme en fin de bouche. À ce prix, hésiter relèverait de la distraction. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★★ Cune Crianza 2016, Vina Real, Rioja, Espagne (15,95 $ – 12278261)