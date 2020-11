La poire ? À mon sens, le fruit blanc qui offre le plus de finesse, dans les blancs secs comme dans les liquoreux, que nous propose cette maison familiale. Ce Gaia explose mais avec équilibre et subtilité, vivacité et profondeur. Précédez-le du Octave (20,95 $ – 14161551 – (5+) ★★★), nettement plus sec. (10+)

La surprise ★★★★ Gaia 2018, poiré de glace, Vergers Philion, Québec (19,55 $ les 200 ml – 13107632)