Différent de la cuvée « Isabelle » 2016 dégustée il y a peu. La tension s’installe ici avec plus de ténacité, de profondeur, mais sans le charme de la précédente. Il faut choisir. Plus apollinien que dionysiaque, donc, instillant au pinot un fumé « minéral » plus manifeste et des amers subtils sur la longue, longue finale. (5+) ©

Le canon ★★★★ Au Bon Climat « Knox Alexander » 2015, Santa Maria Valley, États-Unis (85,25 $ – 14558865)