L’Alto Adige, la bonne altitude

Corbières 2019, Château St-Jean de la Gineste, France (18,60 $ – 875252). Une pierre qui chauffe et un grillon qui chante sous un soleil de plomb arrachant aux herbes aromatiques leurs dernières huiles essentielles. Voilà pour le contexte. Pour le reste, un rouge de corps, extraordinaire de fraîcheur, très pur sur le plan saveurs, avec son fruité profond, simple mais épicé, le tout habilement cadré. Voilà la vérité. (5+) © ★★★

Capitel San Rocco Ripasso 2017, Tedeschi, Vénétie, Italie (21 $ – 972216). Il y a de ces moments où la musique de chambre qui ronronne doucement au salon invite à se caler tout autant au creux du canapé qu’entre les épaisseurs fruitées de tanins frais et bien étoffés. C’est là qu’un verre de ripasso est tout indiqué, accompagné de quelques pépites de parmigiano reggiano vieilli 24 mois et d’un livre relatant les mille et une nuits de Giacomo Casanova. La facture de cet assemblage est moderne et bien découpée, les cépages trouvant à s’exprimer tour à tour pour mieux fusionner ensuite au palais. Un rouge de textures, d’une sève fraîche et soutenue, puissante, harmonieuse, de belle longueur. (5+) © ★★★

Cedro 2017, Fattoria Lavacchio, Chianti Rufina, Toscane, Italie (21,75 $ – 14460411). Si j’étais agent de vin pour la SAQ, voilà le type de vin que je souhaiterais avoir dans mon portfolio. Comme on dit : « Des comme ça, n’importe quand ! » Je vous en informe, car voilà un rouge bio particulièrement inspiré, un rouge dont on sent les tripes et le feu intérieur, avec ce fruité frais et parfaitement circonscrit typique de cette appellation sise au nord, en altitude. Cette maison est à rechercher pour sa capacité à traduire ce fruité avec beaucoup d’éloquence, de sincérité. À petit prix. (5+) © ★★★

Château de Caraguilhes « Les Gourgoules » 2017, Corbières, Languedoc-Roussillon, France (22,10 $ – 14450045). Si le blanc 2019 (22,10 $ – 14447997 – (5) © HHH) mérite amplement le détour, ce rouge élaboré en bio démontre qu’il est tout à fait possible à cette appellation languedocienne d’atteindre des sommets d’élégance. Le fruité y est juteux, de grande clarté et pourvu d’une sève riche et puissante. Les tanins sont de plus très civilisés. Un régal, en somme. (5) © ★★★

Marabino « Èureka » 2019, Terre siciliane, Sicile, Italie (24,95 $ – 14446521). Ce blanc « nature » sec et léger dissimule fort adroitement l’esprit du chardonnay qui l’anime. Le cépage prend ici une autre dimension, loin de son profil exotique, beurré ou boisé. Il offre substance et texture, tout en rondeur, sans être trop acide. Un régal sur les arancinis farcis aux épinards. (5) © ★★1 / 2

Cairanne « Excellence » 2016, Domaine St-Andéol, Rhône, France (24,95 $ – 14368586). Le cru Cairanne vous fait faire une visite de terroirs riches en parfums et en saveurs. Vins de caractère pour chaude soirée d’automne et d’hiver. Ici, syrah et grenache construisent une bouche dense et structurante derrière une robe juvénile encore très profonde, de cette mâche qui fait la fête sur une daube, un ragoût ou sur toutes autres frivolités carnées. Ce 2016 commence à peine à relâcher son empreinte et promet des parfums forts envoûtants dans trois ou cinq ans, si vous pouvez résister. (5+) © ★★★

Chorey-les-Beaune 2017, François Gay et fils, Bourgogne, France (41,75 $ – 917138). Boire du Chorey-les-Beaune, c’est comme avaler une rasade de printemps en fleurs. C’est primesautier, frais, guilleret et tout ce qu’il y a de gai. La bonne humeur à portée de nez pour une bouche elle-même emportée. Bref, un pinot noir qui, sous des airs pas sérieux du tout, affiche la beauté dans sa simplicité même. Un vin « de mouchoir », délicatement parfumé à la cerise, fébrile et haletant sous ses tanins fins, frais, légers mais savoureux, de cette constitution dont sont fait (et que l’on veut ainsi) les bourgognes touchés par la grâce. Une invitation au libertinage des sens ! (5+) © ★★1 / 2