Accrochez votre tuque et sortez votre dentifrice, car cet assemblage où domine la garnacha tintorera captive par son énergie, sa vigueur et une rare générosité. Un rouge sapide, très frais et friand, qui est aussi paradoxalement puissant et structurant, avec un fruité droit et croquant dont on ne se lasse pas. Gibier ? (5+) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Emilio Valerio 2017, Navarra, Espagne (18,20 $ – 14182458)