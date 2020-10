Rustique, oui, mais savoureux. Le cépage explose et se tend sous l’élasticité de sa trame tannique avec maturité et crédibilité, gommant le palais avec des tanins frais, souples et poivrés. Un rouge de caractère, corsé et bien équilibré, recherchant avant tout un fosso buco (palette de veau façon osso buco) pour briller. (5) ©

Le rouge ★★ 1/2 Malbec 2019, Don David Reserve, El Esteco, Argentine (17,40 $ – 14072671)