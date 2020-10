Évidemment, le cépage avesso, qui compose pour moitié l’assemblage de cette cuvée, n’a rien à voir avec le chardonnay. Le goût est ailleurs. Sous les pergolas et tonnelles tout au nord-ouest du Portugal, là où les blancs sont vivaces et légers, mais où ils offrent aussi relief et textures, avec cette touche d’amande et de pomme blette. (5) ©

Le blanc ★★★ Vinho Verde Escolha Branco 2015, Quinta de Sanjoanne, Portugal (24,95 $ – 14479702)