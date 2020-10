Je découvre sur le tard cette maison. Vieux motard que jamais ! Je me suis rattrapé en dégustant le chardonnay (30 $ – 14557264 – (5) ★★★ 1/2 ©), la syrah (40 $ – 14557281 – (5+) – ★★★ 1/2 ©) et ce viognier. Des vins modernes et stylés où le vinificateur s’interdit la moindre faute. Précision et équilibre. Trop parfait tout ça ? (5) © Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Viognier 2018, Laughing Stock Vineyard, Colombie-Britannique, Canada (27 $ – 14557272)