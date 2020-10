Je n’ai pas reconnu ce classique lors d’une dégustation à l’aveugle cette semaine. Sa robe soutenue, ses parfums briochés de pomme et de poire couchés sur une trame fine et satinée me faisaient pencher pour un millésimé avec cinq ans sur lattes au minimum. Je n’avais raison que pour la proportion élevée de chardonnay, autour de 40 %. (5)

Le canon ★★★★ Taittinger Réserve Brut, Champagne, France (59,25 $ – 10968752)