Cette cuvée nous revient avec le sourire aux lèvres.Un sourire contagieux qui invite tout autant à la détente qu’à se régaler sans chichis. Un rouge sec et léger riche de la personnalité originale des cépages locaux (dont l’alvarelhao et le pedral) dont la souplesse captive tout autant que les arômes. C’est fin, précis, et diablement gourmand ! (5) ©

Moins de 16$ ★★ 1/2 Pardusco 2018, Anselmo Mendes, Vinho Verde, Portugal (16 $ – 14347574)