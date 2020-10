Dans la série « Je revisite mes classiques », je n’arrive toujours pas à m’éloigner trop longtemps de cette cuvée qui demeure, à ce jour, d’une constance exemplaire. Un assemblage qui se mâche et se mâche encore, tant l’étoffe fruitée et épicée ne lasse pas de régaler. Un vin de « lieu » qui allie sève, fraîcheur et puissance. (5) ©

Le bio ★★★ Château La Lieue 2017, Coteaux Varois en Provence, France (17,25 $ – 605287)