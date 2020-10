L’inspiration comme moteur de bonheur

Meia Encosta Reserva 2017, Dao, Portugal (13,85 $ – 12185663). Dans tous les camps de chasse du Québec, il y a, au beau milieu de la table, une ou plusieurs bouteilles de ce rouge digne des régions sauvages. Qu’il soit utilisé pour mariner la gigue de chevreuil ou le panache d’orignal tout entier, voilà un vin qui n’a pas sa langue dans le vinaigre. C’est coloré, puissant, solide, structuré et réconfortant, en raison de sa musculature fruitée et poivrée qui accompagne votre palais, sans faire pour autant de vous un animal. À boire et à manger ! (5) ★★ ©

Sauvignon Blanc 2018, Boschendal, Afrique du Sud (17,55 $ – 14038131). Fort convaincant, que ce sauvignon blanc sapide et vivace dont le fruité net et non boisé de citron Meyer et de kiwi avive une bouche friande, festive et décomplexée. Équilibre et longueur. Pas mal sur la quiche aux poireaux ou aux asperges. (5) ★★★

Les Marcellins 2019, Christophe Pacalet, Beaujolais, France (18,25 $ – 14349051). Voilà un gamay qui ne se prend pas pour un autre, mais qui livre exactement ce que l’on attend de lui, à savoir une expression nette, précise et soutenue d’un fruité cadré avec souplesse et juste ce qu’il faut de densité pour boire, et boire encore. Moi, du comme ça, j’en fais un ami au quotidien en le servant aux amis de passage, même masqués et à trois mètres de distance. (5) ★★★

Côtes-du-Rhône 2019, Domaine de Beaurenard, France (21,70 $ – 873018). J’ai un collègue journaliste à la retraite qui a littéralement « capoté » sur ce rouge bio où la grenache domine. Il a même inscrit une note de… 19/20 sur son échelle cartésienne du bonheur. Il n’a pas tort. La famille Coulon n’est pas la dernière venue lorsqu’il s’agit de livrer les « humeurs » de leurs magnifiques terroirs. Ce « simple » vin régional joue le jeu avec panache, générosité et franchise, aboulant un fruité de grande précision et dont on ne se lasse pas. Ma note ? (5) ★★★ © ou 15/20

Les Granges 2016, Domaines Edmond de Rothschild, Haut-Médoc, Bordeaux, France (27,80 $ – 14549361). Le merlot de la rive gauche accuse ici un profil nettement moins dodu que sur la rive d’en face, jouant de texture plus serrée en raison d’une part de cabernet sauvignon, mais surtout de boisé qui le place sur la pointe des pieds. L’ensemble est pour le moment retenu et linéaire sur le plan aromatique alors qu’un léger creux de bouche s’installe, dégageant par contre une finale longue où domine l’amertume. S’étoffera sur une côte de veau grillée forestière. (5) ★★★ ©