L’apport de cinsault « éclaircit » ici l’assemblage avec ses nuances florales de roses fanées alors que les cépages el país et syrah jouent une carte plus épicée, presque mentholée. Un rouge charnu et savoureux, quoique souple et articulé, « tartinant » gentiment le palais avec ses tanins frais, friands, bien dessinés. (5) ©

Explication des cotes



Le rouge ★★★ Clos des Fous Itata 2018, Chili (18,45 $ – 12797686)