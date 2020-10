Je sens que vous avez la bougeotte et qu’être confiné sur une plage sous le ciel bleu azur grec ne vous déplairait pas, mais il faudra vous restreindre à votre verre où xinomavro et malagousia, eux, parfument à souhait vos désirs. Jasmin et zeste d’orange sur une texture fraîche, sapide, légère, de jolie longueur. Un raz de marée d’optimisme ! (5)

Explication des cotes



Le blanc ★★ 1/2 Atma 2019, Thymiopoulos, Grèce (15,35 $ – 13476201)