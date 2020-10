Nathalie et Emmanuel Grand, que je souhaiterais un jour rencontrer chez eux, quand ce foutu coronavirus sera hors de combat, livrent ici une mousse de chardonnay de haut niveau. Robe lumineuse or pâle et arômes à peine briochés où la noisette, la pomme et la poire filent avec finesse sur une trame vivace et satinée. Superbe ! (5+)

Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Crémant du Jura Prestige, Domaine Grand, Jura, France (27,75 $ – 13408734)