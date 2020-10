La terre est lente, mais les bœufs sont patients. Si les bœufs sont ici musclés en beauté, la terre, elle, est grasse, généreuse et nourricière. À l’image de ce malbec impérial et paysan dont la mouvance appelle à rêver l’instant. Noir sur le fond, éclairé de l’intérieur avec son étoffe fruitée serrée, très frais, débordant d’une vie plus que vitale. (10+) © Explication des cotes



Le canon ★★★★ Les Laquets 2016, Cosse & Maisonneuve, Cahors, France (42,25 $ – 10328587)