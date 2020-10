La bodega Aranleon dispose d’environ 120 hectares de vignoble chouchouté en agriculture biologique. Ça se sent ici, en ce sens que le cépage bobal qui compose majoritairement cette cuvée semble heureux, sain, intègre et généreux de cœur. Un rouge de corps, vigoureux et très frais, authentique et savoureux. (5) ©

Moins de 16$ ★★ 1/2 Blés Crianza 2017, Bodega Aranleon, Valencia, Espagne (14,70 $ – 10856427)