Des nouvelles de la Bourgogne!

Meinklang 2018, Burgenlandred, Autriche (18,70 $ – 13971164). Ce rouge conçu selon la philosophie biodynamique est ce petit-lait dont on s’abreuve à gorge déployée, en supposant bien sûr que le lait vous intéresse. Un assemblage de zweigelt, de blaufrankisch et de st-laurent d’une rare pertinence, mais surtout d’une dynamique de nez et de bouche incontestable. Ça pénètre en vous avec sincérité, générant à la fois l’appétit et le contentement, l’énergie et une satisfaction de premier ordre. Léger de ton, souple et vivace, soutenu et en totale harmonie avec vous. Sans doute avec l’univers aussi, mais je ne suis pas astronome. On a l’impression d’un beaujolais sur les stéroïdes ! (5) ★★★ ©

Château Reynon Blanc 2018, Bordeaux, France (22,15 $ – 14393343). Est-il besoin de faire les présentations ? Si tel est le cas, regardez, humez et goûtez… Vous saisirez alors une espèce d’huile essentielle de sauvignon blanc monter en vous, synthèse à la fois matérielle et spirituelle d’un cépage qui a aussi le potentiel d’ouvrir sur de lumineux horizons de finesse, d’élégance et de longueur. Le tout emballé avec une précision d’horloger par le clan Dubourdieu et dont Denis était l’éminent calibreur en chef. Un bijou à bon prix. (5) ★★★ ©

The Barnstormer Syrah 2016, Alpha Domus, Nouvelle Zélande (25,95 $ – 13353251). Une version moderne de la syrah, qui souffle à la fois le chaud des maturités justes et le froid intègre de la précision fruitée. Un rouge aux nuances épicées pourvu de souplesse, mais aussi d’une densité qui allonge avec fraîcheur la finale. Servez-le un rien rafraîchi, après une heure ou deux de carafe, avec une côtelette d’agneau au romarin. (5) ★★★ ©

Nagy-Eged 2017, Stumpf Pincészet, Hongrie (26,40 $ – 14279081). Le kéfrankos, version hongroise du cépage blaufränkisch, fait tout de suite penser, par sa sapidité, son coulant plein de fraîcheur et son caractère végétal épicé, à un gamay noir qui aurait eu de mauvaises fréquentations. Mais diable qu’elles sont fréquentables, ces fréquentations ! Cette cuvée est convaincante par plusieurs aspects : précision et densité du fruité qui demeure d’une haute palatabilité, fraîcheur à vous réveiller en pleine nuit pour croquer dans un magret de canard tout entier et originalité absolue. Servir frais, mais à vos amis fréquentables, bien sûr. (5) ★★★ 1/2 ©

Godello Sobre Lias Valdeorras 2017, Oluar Do Sil, Pago de Los Capellanes, Espagne (29,10 $ – 14355339). Le cépage godello semble gagner en profondeur grâce à une vinification sur lie qui ajoute à la texture et à la densité tout en jouant sur la longueur en bouche. Bref, du sérieux. À la manière d’un 1er cru de chablis pour sa finesse et l’expression dégagée. Un blanc sec de gastronomie à passer en carafe avant de le jouer sur une sauce aux fruits de mer nichée au coeur de vol-au-vent feuilletés. (5) ★★★ 1/2 ©