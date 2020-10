Voilà qui vous met l’étoffe fruitée à la bouche ! Car, oui, ce merlot est particulièrement bien habillé merci. La coupe est droite et distinguée, quoique l’ourlet arrondisse la couture avec style et passablement de précision. La finition est manifeste et la souplesse, perceptible, et l’ensemble « tombe » bien, avec fraîcheur et harmonie. (5) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Sarmentine 2016, F. Thienpont, Bordeaux, France (20,55 $ – 14527591)