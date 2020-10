Un blanc de la Galicie intérieure toujours soumise aux influences atlantiques. Un blanc vivace et aromatique, compagnon des bigorneaux, bernacles et autres concombres de mer, qui enlève le morceau grâce à son caractère affirmé. Voilà un assemblage festif où le treixadura domine, à la fois léger et débordant de personnalité. (5)

Le blanc ★★ 1/2 Vina Costeira 2019, Ribeiro, Espagne (17,35 $ – 14513237)