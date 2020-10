Non pas un « canon », mais un petit canon juste et proportionné, issu d’un beau millésime offrant caractère et équilibre. Voilà ce classique dans une forme splendide actuellement, prêt à taquiner votre onglet ou votre bavette-frites sans choir au boulot. Tout le parfum du beau médoc, suggestif et terrien, pourvu d’une étoffe serrée, bien fraîche. (5+) ©

Le canon ★★★ Château La Tour de By 2016, Médoc, Bordeaux (26,50 $ – 11571829)