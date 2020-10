Juvénile par sa robe claire et vivante, sincère par ses arômes de cerise qui ne cherchent pas midi à quatorze heures ni à vous impressionner le moindrement et direct par sa détermination à aller droit au but pour convaincre. Voilà le profil de ce tempranillo tout beau qui trouve en cuve souplesse, fraîcheur et raison d’être. Servir frais sur une rondelle de chorizo doux. (5)

Moins de 16$ ★★ Rioja 2018, Vega, Espagne (11,35 $ – 12699197)