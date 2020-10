L’assemblage, un art et une nécessité

Pinot Grigio 2018, Attems, Friuli, Italie (18,95 $ – 11472409). C’est sur les « vol-au-vent » de ma mère, oui, ces petits nids feuilletés à la volaille en sauce maison, que ce pinot gris a trouvé preneur, surtout du côté de la cuisinière en question, qui en redemandait ! Rien de compliqué il est vrai, mais que de charme par sa rondeur fruitée et ses airs de dolce vita à l’italienne. C’est léger, tendre, savoureux. (5) ★★1 / 2

Château les Pins 2015, Côtes du Roussillon Villages, France (20 $ – 864546). L’assemblage des cépages grenache, syrah, mourvèdre (le fameux trio GSM) se révèle ici d’un fondu exceptionnel. Une complémentarité que vient souligner et fusionner plus encore un affinage en bouteille. C’est coloré, jeune et doucement aromatique avec des nuances de fruits noirs, de café torréfié et de cacao amer, le tout décliné par l’entremise d’une texture veloutée, peu acide, chaude et de belle longueur. Une viande braisée sera bien à l’aise ici. (5) © ★★★

Dão Reserva 2018, Alvaro Castro, Portugal (25,05 $ – 11895364). Une présence rassurante, mais surtout une chaleureuse authenticité de contact, voilà ce que cet assemblage d’encruzadao, de cercial et de bical vous fait vivre, par le moelleux de son fruité, la séduisante touche de noisette grillée / beurrée, sa vinosité confortable. Un blanc sec peu acide dont je ne me lasse jamais et qui sait, sur une côte de porc et ses légumes jaunes en cocotte, devenir plus inoubliable encore. (5) © ★★★1 / 2

Gilda 2019, Bairrada, Portugal (25,25 $ – 13629001). Le cépage castelao (alias le periquita), fort répandu au Portugal, est d’une rare polyvalence et s’entend à merveille avec les tinta barroca et autres alfrocheiro qui compose cette dynamique cuvée. L’acidité y est de premier plan et le fruit, épicé et végétal, évoque un bon cabernet franc bio. Le palais est vigoureux, avec de beaux tanins mûrs et bien serrants, laissant en finale une impression de vive sapidité. Le fameux porcelet local bien gras devient un monument de saveur à son contact ! Servir à peine rafraîchi. (5+) © ★★★1 / 2

Barolo 2014, Terre del Barolo, Piémont, Italie (29,95 $ – 14027061). Une initiation plus que convenable, mais surtout fort accessible du grand barolo, à prix d’ami ! Tout y est, le parfum, insistant, précis, puis la bouche étoffée comme il se doit, juste et bien fraîche, sans le détail et la profondeur des grands, mais voilà, ce rouge a tout de même fait un petit malheur sur le magret de canard. (5) © ★★★1 / 2