L’idée que l’on se fait d’un vin portugais est ici, dans cette maison familiale, à l’image d’une carte postale reflétant le plus fidèlement la relation sous-sols et cépages dans le cadre d’une fusion des plus authentiques. Jaen et touriga nacional s’épousent avec droiture, rigueur, vigueur et fraîcheur, le tout culminant sur une finale nette et franche. (5) ©

Le bio ★★★ Maias Tinto 2017, Dão, Portugal (16,50 $ – 14070472)