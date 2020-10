Cette cuvée qui honore le fondateur de la maison (1693) offre au chenin blanc tous les honneurs voulus en lui insufflant une profondeur que seules de vieilles vignes peuvent espérer atteindre. La robe or mat précède ici des arômes larges de coing, d’épices, de miel et de poire pochée, alors que la bouche enveloppe et file sur de beaux amers. (5+) ©

La surprise ★★★ 1/2 Chenin Blanc V.V. The Bernard Series 2018, Bellingham, Afrique du Sud (26,35 $ – 11154911)