Le nez déjà plongé dans votre large verre de type bourgogne vous propose déjà une aventure ascensionnelle des plus trépidante. Une montée éblouissante et contrôlée, balisant des nuances d’épices, de cerise, de boisé fin et de zeste d’orange. La bouche est à l’identique, souple, très fraîche, serrante, enlevante et longue. Ouf ! (10+ ©)

Le canon ★★★★ Pinot noir « Isabelle » 2016, Au Bon Climat, Californie, États-Unis (85,25 $ – 14558873)