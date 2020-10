Pour le dire simplement, l’assemblage des cépages siria B (50 %), de fonte cal B, de rabigato et de malvasia fina fonctionne à merveille. Un bio bien sec, simple et léger dont les flaveurs, vivaces et expressives, se superposent comme autant de feuilletés d’agrumes de toutes les couleurs. Poissons en petites fritures. (5)

Moins de 16$ ★★ Castelo Rodrigo Branco 2019, Beira Interior, Portugal (15,05 $ – 14431223)