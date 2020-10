Oui, je sais, je fais peut-être une petite fixation sur les vins de Jean-Sébastien et de Henry Marionnet, mais voilà, il y a des habitudes qui ne se perdent pas. Car ici, gamay et sauvignon respirent le fruit par tous les pores, avec cette énergie saine, cette élégance de propos et cette fidélité au cépage qui ne se démentent jamais. Voilà. (5)

Le blanc ★★★ Sauvignon 2018, Henry Marionnet, Touraine, Loire, France (18,65 $ – 12562529)