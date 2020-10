Je me promets bien de visiter de nouveau la famille Deriaux lorsque cette m!?%# de virus permettra un jour de fraterniser humainement ! D’ici là, je savoure, entre autres, cette mistelle de haut niveau, au moelleux souverain, avivé par l’acidité et approfondi par 36 mois de fût qui le colorent et allongent la finale. Apéro, comté, tarte aux figues…

La surprise ★★★★ Macvin du Jura, Domaine Montbourgeau, Jura, France (39,75 $ – 14044830)