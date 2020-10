Nous sommes ici au niveau d’un bon Haut-Médoc en matière de prix, de qualité et d’assemblage. Un rouge qui commence tout juste à livrer l’expression du fruité où se greffent déjà des nuances plus animales, plus épicées. Le tout est bien construit, sur le mode de l’élégance, avec des tanins mûrs, serrés, frais et abondants. (5+) ©

Le canon ★★★ 1/2 Villa Donoratico 2018, Tenuta Argentiera, Bolgueri, Italie (35,50 $ – 12936471)