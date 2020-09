Toujours guilleret à près de 60 ans

Le Petit Chapoton Rouge 2018, Côtes du Rhône, France (17,05 $ – 14438880) . Ce petit chapoton rouge a de la gueule et un solide coup de patte griffée en raison de sa vigueur, de sa verve et de sa puissance contenue. Le grenache noir se fait rattraper par la queue par un carignan qui ne lâche pas le morceau, resserrant la finale qui demeure nette et franche. Un vin nature intègre qui régalera sur quelques chipolatas relevées. (5) © ★★ 1 / 2 

Brezo 2018, Mencia, Bodegas Mengoba, Bierzo, Espagne (17,80 $ – 14426897). Une première pour moi que ce vin de Gregory Perez, un homme qui maîtrise le cépage mencia qui, ici, derrière une pointe lactique, livre de beaux tanins fruités soyeux et bien intégrés. Un rouge coulant, simple d’expression, friand et convaincant. (5) ★★ 1 / 2

Ashbourne Blanc 2019, Afrique du Sud (19,90 $ – 14448674). Sans doute plus percutant vendu quelques dollars de moins, il reste que ce sauvignon blanc affiche tonus et franchise avec son fruité bien sec nuancé de poivre blanc et de citron. Un style moderne qui suscite cette petite soif apéritive, mais devient redoutable sur le ceviche et son jus de citron vert. (5) ★★ 1 / 2

El Enemigo Los Paraisos 2016, Mendoza, Argentine (21,95 $ – 14504701). « Ça bonarde », me lançait un amateur bien en selle à la fois sur ses certitudes et sa monture. Normal, nous sommes en Argentine, pays des chevaux sauvages et de cette bonarda qui rue dans les brancards avec son solide fruité, bien en chair, structuré, poivré et vanillé. C’est puissant, mais bien ficelé. La grillade de mammouth s’impose pour en calmer les ardeurs ! (5+) © ★★★

Juvé & Camps Brut Rosé, Cava, Espagne (23,40 $ – 12276848). Le pinot noir s’affirme ici avec couleur, vigueur et ampleur fruitée, déclinant des notes poivrées de fraise et de cerise mûre sur une bouche bien en chair, mais aussi fort digeste. (5) ★★ 1 / 2

Clos des Fous 2018, Lacura 1, Limari, Chili (24,75 $ – 11927805). Il faut laisser à ce chardonnay un peu de place pour respirer, car il hésite constamment entre rigueur et affirmation. Le tout est cadré avec une discipline qui relève des bons terroirs, mais surtout d’habiles vinifications. Pas de compromis donc, plutôt un voisinage étroit entre les facultés minérales du sous-sol qui ajoutent à la touche fumée et à ce goût typique de silex. On est à des kilomètres des « chardos » exotiques au goût d’ananas mûrs ! (5+) © ★★★

La Champine 2018, Jean-Michel Gérin, Vin de France (24,75 $ – 11871240). La maison nous offre une fois de plus ce fruité éloquent et bien construit autour d’un axe dynamique et « minéral » qui contracte un peu plus la syrah en milieu de bouche pour la laisser filer avec souplesse et intégrité en finale. À moins de 25 $, un bon verre de syrah proposé par un homme qui en connaît un rayon sur ce cépage. (5+) © ★★★

Muscat 2018, Domaine Zend Humbrecht, Alsace, France (27,95 $ – 14006307). Voilà un petit miracle. Pratiquement sec sur le plan des sucres et léger sur celui de l’alcool (12 % / vol.), voilà qui laisse toute la place à l’expression fruitée qui ne manque nullement l’occasion de se manifester avec toute la brillance et tout l’éclat voulus. Olivier Humbrecht nous offre cette petite merveille avec une expertise qui témoigne d’un savoir-faire qui n’est plus à démontrer. Les arômes muscatés sont limpides alors que la bouche présente une tension fine qui les exacerbe plus encore. La fin de bouche est nette, tranchée, épurée, d’une jolie longueur. Un bio de premier ordre, à butiner sur l’apéro ou une volaille aux citrons confits. (5) ★★★ 1 / 2

Nebbiolo Pian Delle Mole 2018, Serradenari, Langue, Piémont, Italie (28,70 $ – 14496764). Beaucoup de style et de classe ici avec un nebbiolo intransigeant qui affiche sa détermination, son autorité sans jouer les beaux Brummell. La robe y est diaphane et les arômes subtils, fleurant la rose fanée et le fruit rouge acidulé. La bouche paraîtra un rien austère, mais gagnera au fil de la dégustation en souplesse derrière des tanins fins, bien serrés. Un petit barolo en puissance. Pas mal du tout sur le calzone. (5+) ★★★