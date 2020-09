Une occasion en or de se faire plaisir avec ces 2015 qui tiennent largement leurs promesses. Une occasion aussi de savourer un « Montagne » qui ne manque ni de culot ni de race, un rouge bien ancré dans son terroir et qui offre au merlot un surcroît de tension et de relief qui ajoute à la longueur d’ensemble. Vivement la côte de bœuf grillée ! (5) ©

Le rouge ★★★ Château Franc-Baudron 2015, Montagne Saint-Émilion, Bordeaux, France (26,25 $ – 14422280)