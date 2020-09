La saison du fameux fruit défendu bat son plein, et il ne serait pas déplacé de la prolonger avec cette eau-de-vie à vous faire rouler en bas de votre pommier tant elle chatouille par le feu de sa puissance et l’intensité de sa verve fruitée. On aurait envie de lui dire de s’assagir ! À savourer par petites touches.

La surprise ★★★ Rosemont La Pomme, Distillerie de Montréal, Québec (57,75 $ – 14347953)