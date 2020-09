L’ami Jacques aime le brunello. Il le trouve aristocratique sans être hautain, comme s’il trouvait tout naturel son statut toscan, fort différent de celui de ses pairs, plus septentrionaux. C’est sur une côte de veau grillée (et sa sauce forestière) que cette cuvée s’est surpassée, livrant la race de ses tanins et sa longueur de bouche. (10+) ©

Le canon ★★★ 1/2 Brunello di Montalcino 2015, Fattoria dei Barbi, Toscane, Italie (49,85 $ – 11213343)