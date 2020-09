Ce blanc bio bien sec à base de macabeu demeure le type de vin passe-partout pour toutes occasions et pour tous les plats simples à écluser entre amis dont on respectera la distanciation physique, bien qu’il invite aux rapprochements. Léger, tonique, peu nuancé mais aussi aromatique, net et précis, voilà une petite soif qui s’invite sans laisser de traces. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ Fuenteseca 2018, Bodega Ecovitis, Espagne (13 $ – 12681131)