«… l’émotion d’un vin, tel un poème au vent ». Céline Meyer termine le descriptif de ce blanc parfumé, rond et satiné en célébrant l’épanouissement et en modulant le fruité, telle cette fleur de lotus éprise de lumière. Pinot blanc et gewurztraminer (entre autres) accompagnent ici, par leur douceur, le Kénogami et autres fromages de caractère. (5)

Le bio ★★★ Fleur de Lotus, Josmeyer, Alsace, France (23,40 $ – 14400603)