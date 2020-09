Derrière sa robe « coucher de soleil sur champ de blé », petits et gros mensengs tracent un profil qui, quoique peu expressif au nez, trouve à s’étoffer en bouche avec vinosité, tannicité et amertume. Un bio qui va droit et qui se saisit de vous, pour mieux bousculer vos habitudes. Vin de caractère à servir sur une cuisine asiatique. (5+) ©

Le blanc ★★★ 1/2 Pacherenc du Vic-Bilh Sec 2018, Domaine Labranche Laffont, Sud-Ouest, France (24,45 $ – 14350440)