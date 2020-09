Ce rouge puissant, d’une sève longue, sinueuse et profonde où le grenache noir domine, est de ceux qui commandent une mise en situation précise. Vin de repas ou de méditation, le voilà bien à sa place sur un gibier sauce cacao ou un fromage de caractère, en raison de sa richesse de texture et de sa trame chaleureuse et savoureuse. (10+) ©

La surprise ★★★ 1/2 Collioure 2017, Domaine Augustin, France (27,95 $ – 14364585)