À la solide base de grecanico, tonique et exotique, se greffent le cépage chardonnay pour la rondeur ainsi que le fiano et le viognier pour l’aspect floral et citronné. Le résultat séduit par cette espèce de joyeuse truculence en bouche, légère et désinvolte, moderne et articulée. Un régal sur les arancine di roso (boulettes de riz farcies). (5)

Moins de 16$ ★★ 1/2 La Segreta Il Bianco 2019, Planeta, Sicile, Italie (15,60 $ – 741264)