On a ici concentré, par une légère dessication des baies (procédé dit de l’« appassimento »), les cépages corvina et merlot pour en accentuer le fruité de noyau et d’épices. Vin de nez et de texture, de corps et de vinosité relevé sur la finale d’une pointe d’amertume. Cela demeure simple tout en donnant une impression de richesse. (5)

Moins de 16$ ★★ 1/2 Jùsto 2017, Cesari, Vénétie, Italie (15,80 $ – 12889716)