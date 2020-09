La famille qui voulait faire du vin nature

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le début de cette histoire, on l’a tous déjà entendu. Des Montréalais à l’aube de la retraite qui souhaitent s’établir à la campagne. Ils trouvent par hasard un vignoble à vendre et se disent : « Pourquoi pas ? » Là où l’histoire change, c’est quand les enfants décident de se joindre à l’aventure des parents et que, tous ensemble, ils rêvent de faire du vin nature. Caribou a jasé avec les Archambault-Éthier de leur nouveau vignoble familial : Fragments.

C'est le 9 mai 2019 que Georges Archambault et Élaine Éthier ont emménagé à Ripon, en Outaouais, dans leur domaine de 80 acres. « Après une carrière dans le milieu du cinéma, on se dirigeait vers la retraite, mais on n’était pas prêts à prendre notre “vraie” retraite, précise Élaine. On se disait que la campagne serait le fun, mais au départ, on ne cherchait pas nécessairement à acheter un vignoble. Et puis, quand on a vu le Domaine des Météores à vendre, ça nous a emballés, et ça a vraiment emballé nos enfants aussi. On savait qu’on avait trouvé un projet qui réunirait les forces et les intérêts de tous les membres de la famille. Et qu’on aurait de la relève ! »

Quand les parents ont partagé leur trouvaille avec leurs enfants — deux d’entre eux évoluent dans le milieu de la restauration —, ils savaient qu’ils venaient de faire vibrer la bonne corde pour que leur progéniture leur rende souvent visite !

Alice, 27 ans, a travaillé pendant 10 ans en restauration et s’occupe aujourd’hui de l’administration de la boulangerie Automne, à Montréal, tout en terminant un certificat en entrepreneuriat à HEC. Au vignoble, elle est responsable de l’administration avec sa mère, et de la vente et du marketing.

Son frère, Émile, 26 ans, a remporté le titre de mixologue de l’année aux Lauriers de la gastronomie québécoise en 2019, a officié derrière le bar du Mousso et du Petit Mousso et travaille maintenant à l’Île Flottante, à Montréal. Sur le domaine familial, Il est le maître de chai. Sa copine, Jade Labonté Harvey, sommelière, apporte pour sa part ses connaissances en sommellerie au projet de la belle-famille.

Et puis, il y a Marianne, 23 ans, qui aide un peu à tout quand elle le peut, et Alexis, 38 ans, le demi-frère qui vient aussi donner un coup de main. « Mon père, lui, aime ça être dans le champ. Cela crée vraiment un bel équilibre, affirme Alice. On est tous très manuels aussi, ça aide pour faire fonctionner un vignoble ! »

Vinifier au naturel et récupérer

Quand Élaine et Georges ont acheté le vignoble l’an passé, il y avait une entente de location à respecter. Les vignes étaient louées à un autre vignoble jusqu’en octobre 2019. Cette période de transition leur a donc permis d’observer, de travailler aux champs, de vivre leurs premières vendanges et d’apprendre les rudiments du métier de vigneron. Cela leur a également permis de réfléchir, en famille, à la direction qu’ils voulaient donner à l’ancien Domaine des Météores, qui compte 11 000 pieds de vignes hybrides, et dont les vins étaient déjà certifiés bio.

« Nos vins seront aussi bios, mais on a décidé de ne travailler qu’en nature. On a été charmés par les vins nature quand Alice travaillait au Contemporain. Le sommelier nous y a fait découvrir cette nouvelle approche. C’était clair : nous allions travailler dans le respect du raisin et de la terre », explique Élaine.

La famille avait aussi envie de continuer à travailler à 100 % avec les cépages hybrides, bien adaptés à notre climat nordique, pour en exploiter tout le profil aromatique.

« Si les raisins sont capables de pousser dans ces conditions, nous aussi on est capables de faire du vin nature dans nos conditions ! » tranche Alice.

C’est donc avec le petite perle, le frontenac gris, le frontenac noir, le frontenac blanc, le sabrevois, le marquette, le radisson et le louise swenson que les Archambault-Éthier apprendront à travailler dans les prochaines années.

Pour leurs premières cuvées, sorties en mai 2020, c’est la petite perle et le frontenac noir qui ont été vinifiés pour faire, respectivement, la cuvée PP (pour petite perle), et la cuvée I know what you picked last summer, une « piquette » : une boisson fermentée à base d’eau et de marc de raisin, qui a la cote présentement dans le monde du vin nature.

« Notre piquette a été créée pour éviter le gaspillage. On ne voulait pas perdre le marc de frontenac qui a servi à faire notre cuvée À boire debout — qui sortira bientôt —, donc on l’a fait fermenter avec de l’eau, du sumac, des racines de vergerette du Canada, et ça nous donne comme un pet nat [pétillant naturel] à 13 % d’alcool. On souhaite faire plein d’autres recettes de récupération, explique Émile. Comme un vermouth avec le pressurage des peaux de raisin. On a aussi fait des tests de compost avec des peaux de raisin qu’on a étendues dans les vignes pour redonner à la terre ce qu’on lui a pris. »

Et finalement, pourquoi « Fragments » ? « Ça a été long avant de trouver le nom ! se souvient Alice. Comme on reprenait la terre du Domaine des Météores, on voulait y aller avec un nom qui était en continuité avec ça. Le nom Météores vient de l’histoire qui veut que les deux lacs qui sont sur le terrain aient été créés par des météores. C’est Émile qui est arrivé avec le mot Fragments, pour plusieurs morceaux. Ces morceaux, ces fragments, c’est nous. »