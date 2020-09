Mordre la bête!

Domaine Laguilhon, Juançon sec 2018, Sud-Ouest, France (17,30 $ – 13028651). La cave coopérative de Gan partage ici avec nous un assemblage de gros et de petit manseng vinifié en sec et vendu à prix très amical. Un vin d’ami, justement, celui que l’on veut connaître mais pas embêter en lui servant un vin standard, prévisible. L’expression est nette, florale, finement miellée, se partageant en bouche acidité et amertume de façon harmonieuse. Un vin d’ami, oui. (5) ★★ 1/2

Château La Tour de Beraud 2018, Costières de Nîmes, Rhône, France (18,10 $ – 12102629). J’entends souvent des gens me parler de ce « goût de terre » pour décrire un vin. Ce quelque chose de rustique, d’humus, de sous-bois mais aussi de tanins frais tricottés serrés. C’est le cas de cet assemblage où le grenache domine, avec ce côté bien en chair qui ajoute au corps de l’ensemble. Un beau vin bio du lundi soir sur des saucisses de Toulouse. (5) ★★ 1/2 ©

Poggio ai Ginepri Rosso 2018, Tenuta Argentiera, Bolgheri, Italie (23,80 $ – 11161299). On s’accroche les pattes dans le Languedoc après avoir quitté Bordeaux pour mieux aboutir dans l’appellation Bolgueri en bordure de mer. C’est le petit cheminement intérieur que j’ai fait en dégustant à l’aveugle cette cuvée qui garantit non seulement le dépaysement, mais aussi une qualité impeccable, millésime après millésime. Les arômes bien mûrs sont à la fois amples et bien serrés, offrant une dynamique semblable au palais où rayonne un fruité de cerise noire, de mûre et de poivre, le tout parfaitement cadré. Corps et substance. Un franc succès sur les cappelleti à l’agneau. (5) ★★★ ©

Château La Martinette 2019, Rollier, Côtes de Provence, France (24,05 $ – 12676307). La Provence élabore incontestablement les meilleurs rosés de la planète. C’est bien pourquoi ils règnent en maître absolu dans cette appellation qui réunit à mon sens tous les paramètres nécessaires (terroirs, cépages, microclimats, savoir-faire) pour en assurer fraîcheur, finesse, détail et longévité en bouteille. Cette cuvée que je ne connaissais pas les réunit tous. Robre abricot pâle et arômes nets d’orange sanguine et de poivre frais déclinés en toute subtilité derrière une bouche tonique, d’une mâche soutenue. Puissance, oui, mais finesse, détail et caractère aussi. (5) ★★★ 1/2 ©

Vouvray 2018, Sébastien Brunet, Loire, France (24,05 $ – 12846441). Les bulles de la rentrée ? Pas seulement. Celles de toute l’année, oui ! C’est surtout une démonstration éloquente de ce que le chenin sait faire lorsque les calcaires de Vouvray l’accompagnent dans ses débordements carboniques. Mais il y a en plus cette façon de faire, ce tour de poignet de Sébastien Brunet, ce rendu fruité d’une expression que je ne lui connaissais pas. Bref, il y a de l’éclat, une impression de débordante jeunesse, avec ce qu’il faut de ce recul lié au séjour sur lies fines. Le 2017 se goûte bien aujourd’hui… et ce 2018 lui emboîte le pas avec une touche peut-être plus substantielle encore. Et peu dosé avec ça. (5) ★★★

Chinon 2015, St Louans Le Parc, P. & B. Couly, Loire, France (24,35 $ – 13808691). Toute la texture d’un bon chinon, cette espèce de taffetas typique, à la fois aéré et un rien serrant, le tout déroulé derrière un fruité vivant et de belle maturité. Vin de copains et de plaisir immédiat. (5) ★★ 1/2 ©

Laberinto Sauvignon Blanc 2019, Valle del Maule, Chili (25 $ – 14479139). Une première au Québec, selon mon souvenir, qui ne fait pas de quartier tant il vous mordille et pique votre intérêt, bien au-delà du sauvignon « classique » que vous pourriez vous imaginer. Mais déjà il vous faut le passer en carafe quelques heures pour qu’il libère la fibre tendue de ses tendons et relâche ses maxillaires. Haute lutte ici entre le fruité net, malique et citronné et le rendu minéral où la touche fumée et volcanique donne plus d’incisives encore à l’ensemble. La finale franche et de belle longueur récidive avec un impact terroir indéniable. Bref, un bio de caractère à servir à celles et ceux qui n’ont pas froid aux yeux et qui ont le goût de grimper l’Everest ! (5+) ★★★ ©

Serradinha 2017, Antonio Marques da Cruz, Portugal (25,45 $ – 13286861). Mon seul souhait : déguster la cuvée à base du cépage encruzado de la maison. Pourquoi ? Simplement parce que j’aime ce cépage blanc de caractère. Entre-temps, cet assemblage typique portugais régale à chaque millésime. En raison de cette prise de nez et de bouche très franche, redoutablement efficace sur le plan de la fraîcheur du fruité. La trame tannique est sapide, invitante, salivante. Bref, par ici la morue frite ! (5+) ★★★ ©