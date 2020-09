Se frotter à un rouge de la Rioja annonce déjà une ambiance, un contexte où plats carnés longuement mijotés et autres gibiers à plume s’installent à table. Ça sent déjà le sous-bois et les marrons grillés, la cerise confite et la vanille. Il y a ici sève et puissance derrière une mâche bien palpable, d’une allonge certaine. (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ 1/2 Cune Gran Reserva 2013, Rioja, Espagne (28,30 $ – 12591944)