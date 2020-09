Déguster les vins de Cornelius Dönnhoff suscite le plaisir. Et l’admiration. Plaisir d’en saisir les équilibres et admiration pour cette compréhension à en célébrer l’accomplissement. Le fruité brille au nez et en bouche telle une comète qui ne veut plus s’éteindre, alliant, dans sa trajectoire, rigueur, précision, éclat et sapidité. (5+) © Explication des cotes

Le blanc ★★★ 1/2 Riesling 2019, Dönnhoff, Nahe, Allemagne (24,30 $ – 13510552)