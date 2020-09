Prenez-le bien mûr, votre melon. Habillez-le ensuite de fines tranches de prosciutto, laisser fondre le tout en mouillant l’ensemble de généreuses rasades de ce verdicchio, et vous voilà aux premières loges du bonheur tranquille. Rondeur et générosité, charme et texture sur une finale délicatement amère. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Verdicchio dei Castelli di Jesi 2019, Velenosi, Marches, Italie (15,65 $ – 11155665)