Rosé du Québec bon à l’année!

Domaine du Ridge Champs de Florence 2019

12 % | Seyval noir 100 %

On ne le dira jamais assez : non seulement les vins rosés du Québec et de partout devraient-ils être consommés toute l’année durant, mais également font-ils d’excellents vins de gastronomie ! Avant que les réserves de ces nectars fruités et gouleyants ne disparaissent des étalages de certains commerces qui ne les mettent en avant que lors de la belle saison, faites vos réserves pour l’hiver ! Parmi les coups de cœur de vin rosé québécois, le Champs de Florence du Domaine du Ridge.

Rosé de soif, rosé qui ouvre l’appétit !

Parfait pour l’apéro, mais se présentant sous son plus beau jour à table, le Champs de Florence est élaboré uniquement avec le seyval noir et se distingue par son acidité bien équilibrée qui vous fera saliver juste assez. Sans sucre résiduel, il séduit avec son nez généreux de fruits rouges et de petites fleurs du printemps. Parfait pour accompagner les derniers barbecues de l’été !

15,05 $, disponible à la SAQ et dans les commerces spécialisés