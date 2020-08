La famille Moro fait du vin comme elle respire. Sainement, naturellement. Avec ce « coup de patte » reconnaissable entre tous, sans ambition démesurée, que l’essentiel. À ce prix, un terroir reconnaissable, une robe riche et profonde, des arômes qui se détaillent, une texture fraîche et serrante, et une belle longueur. J’aime. (5+) ©

Le bio ★★★ Vieux Château Champs de Mars 2016, Castillon Côtes de Bordeaux, Bordeaux, France (23,45 $ – 10264860)