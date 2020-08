Il faut ici stopper illico vos activités, même pressantes, pour avaler une rasade de ce rouge survitaminé ! Car non seulement à ce prix c’est bien une caisse entière que vous mettrez de côté, mais vous aurez aussi l’impression d’accéder à plus grand que nature, en raison d’une texture, d’une sève et d’une fraîcheur qui évoquent les syrahs du Rhône nord. (5+) ©

Le rouge ★★★ La Montagnette 2019, Sinargues Côtes du Rhône Villages, Les Vignerons d’Estérzargues (16,90 $ – 11095949)