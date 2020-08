Le sauvignon blanc domine tout de même subtilement ce terroir dit « calcaire » en raison de son registre variétal rapidement identifiable, mais il offre en revanche ce tranchant aromatique et gustatif qui lui assure une parfaite lisibilité. C’est aromatique et bien sec, léger, friand et appétant, tant ça ruisselle de fraîcheur. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Les Calcaires 2019, Pierre Chainier, Val de Loire, France (13,05 $ – 14094925)